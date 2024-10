1 Der Unternehmer Roland Mack im Gespräch in seinem Büro Foto: Margrit Müller

Seinen Europa-Park kennt fast jeder. Aber wer ist der Mann an der Spitze des erfolgreichen Familienunternehmens? Und warum denkt er auch kurz vor seinem 75. Geburtstag nicht ans Aufhören?











Vor fast 50 Jahren eröffnete Roland Mack den Europa-Park, nach wie vor steht er selbst an der Spitze seines Unternehmens. Kurz vor seinem Geburtstag am 12. Oktober haben wir ihn in seinem Büro in Rust getroffen.