Europa League: So schafft es der VfB direkt ins Achtelfinale – auch das Aus ist noch möglich

So schafft es der VfB direkt ins Achtelfinale – auch das Aus ist noch möglich

1 Das Weiterkommen im Blick: Lorenz Assignon bejubelt seinen Treffer zum 1:0 gegen Maccabi Tel Aviv. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Für den VfB Stuttgart ist in der Europa League noch alles möglich. Wir schauen vor den beiden abschließenden Spielen der Hauptrunde auf die verschiedenen Szenarien.











Durch den 4:1-Sieg am Donnerstagabend gegen Maccabi Tel Aviv hat sich der VfB Stuttgart in der Europa League in eine sehr gute Ausgangslage gebracht. Ein Weiterkommen – zumindest in die Play-offs – ist so gut wie sicher. In der Theorie ist allerdings von der direkten Qualifikation fürs Achtelfinale bis hin zum Ausscheiden nach der Ligaphase noch alles möglich. Wir blicken auf die drei Szenarien.

Szenario 1: Der VfB scheidet nach der Ligaphase aus

Es ist das mit Abstand unwahrscheinlichste Szenario. Es müssen schon viele Dinge zusammenkommen, damit der VfB die K.-o.-Phase der Europa League nicht erreicht. Die Teams, die in der Abschlusstabelle auf den Plätzen neun bis 24 stehen, spielen die Play-offs. Theoretisch kann der VfB noch auf dem 25. Platz landen, wenn alles gegen die Stuttgarter läuft. Mit zwölf Punkten befindet sich der VfB derzeit auf Rang neun, 16 Mannschaften müssten in diesem Fall also das Team von Sebastian Hoeneß noch überholen. Dafür müsste der VfB seine letzten beiden Partien bei der AS Rom und gegen die Young Boys Bern verlieren. Die AS Rom (derzeit auf Platz zehn) wäre mit dem Sieg im direkten Duell am VfB vorbeigezogen.

Von Platz elf bis 21 reicht den Mannschaften teilweise ein Sieg, manche müssten aber auch vier Punkte holen, um am VfB vorbeizuziehen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass alle Teams die benötigten Punkte sammeln. Doch selbst wenn das passiert, müssten die Vereine auf den Plätzen 22 bis 25 ein Wunder schaffen, um den VfB hinter sich zu lassen.

Platz 22 (aktuell 8 Punkte): Brann Bergen müsste mindestens einen Sieg und ein Unentschieden holen und seine Tordifferenz zusätzlich um sieben Treffer aufbessern. Bei zwei Siegen würden das Team auf jeden Fall vor dem VfB landen, wenn dieser zweimal verliert.

Platz 23-25 (aktuell 7 Punkte): Ludogorez Rasgrad, Celtic Glasgow und Dinamo Zagreb müssten die beiden letzten Spiele zwingend gewinnen. Zusätzlich müsste Rasgrad die Tordifferenz um acht, Celtic Glasgow um neun und Dinamo Zagreb um zehn Tore aufbessern, um den VfB noch zu überholen.

Szenario 2: Der VfB erreicht die Play-offs der Europa League

Die Qualifikation für die Play-offs ist deutlich leichter zu errechnen. Dafür reicht ein Verbleib zwischen Platz neun und 24. Der VfB benötigt aus den Spielen gegen Rom und Bern lediglich einen Zähler, also ein Unentschieden. Dann würden die Stuttgarter mindestens auf Rang 22 landen und wären auf jeden Fall eine Runde weiter.

Geht nach dem 4:1-Sieg gegen Tel Aviv von einem Erreichen der K.-o.-Phase in der Europa League aus: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß Foto: Baumann/HansjÃ¼rgen Britsch

Nach dem Spiel gegen Maccabi Tel Aviv sagte Sebastian Hoeneß: „Diesen Haken haben wir gemacht, wir können jetzt fest davon ausgehen, dass wir die Playoffs mit zwölf Punkten schon mal erreicht haben. Ab jetzt können wir voll auf die Top acht gehen.“

Szenario 3: Der VfB erreicht direkt das Achtelfinale der Europa League

Der nächste Schritt soll also die direkte Qualifikation für das Achtelfinale sein - die hat der VfB aber nicht in der eigenen Hand. Acht Mannschaften stehen vor den Stuttgartern. Wenn der VfB jedoch seine Hausaufgaben macht und im besten Fall beide Partien gegen Rom und Bern gewinnt, ist die direkte Qualifikation für das Achtelfinale nahezu sicher. Sollte dann nur ein Team aus den Top acht patzen, reicht das für den VfB.

Holt der VfB drei oder vier Punkte aus diesen Spielen, besteht immer noch eine gute Chance auf das Achtelfinale. Denn zwischen den neuntplatzierten Stuttgartern und dem Tabellenführer Olympique Lyon liegen nur drei Zähler. Schon mit einem Sieg wäre die direkte Teilnahme am Achtelfinale also durchaus realistisch.

Selbst wenn am Ende nur ein Punkt herausspringt wäre ein Platz unter den besten acht der Ligaphase nicht ausgeschlossen. Sowohl der FC Porto (8. Platz) als auch Sporting Braga (7. Platz) haben nur einen Punkt mehr als der VfB und gleichzeitig eine schlechtere Tordifferenz. Verliert eine (oder beide) dieser portugiesischen Mannschaften ihre verbleibenden zwei Gruppenspiele, zieht der VfB in die Top acht ein.

Das direkte Ticket für das Achtelfinale ist durch viele mögliche Szenarien zu lösen. Doch der VfB wird sich sicher nicht auf diese Rechnerei einlassen. Ein Sieg gegen Rom und Bern steigert die Chancen auf eine direkte Achtelfinal-Qualifikation erheblich. Und wer weiß: vielleicht stellt sich die Lage nach dem Spiel gegen AS Rom auch schon so dar, dass der VfB am letzten Spieltag der Ligaphase in der Europa League alles in den eigenen Händen hat.