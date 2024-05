Europa League: Leverkusen erreicht Finale der Europa League

1 Leverkusens Verteidiger Josip Stanisic erzielte den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Bayer Leverkusen hat im Halbfinal-Rückspiel der Europa League unentschieden gegen die AS Rom gespielt. Damit steht die Mannschaft im Europa-League-Finale.











Bayer Leverkusen steht im Finale der Europa League. Gegen die AS Rom im Halbfinal-Rückspiel in Dublin genügte der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso ein 2:2 (0:1) für den Sprung ins Endspiel am 22. Mai in Dublin. Dort trifft Leverkusen auf Atalanta Bergamo. Das Hinspiel in Rom hatte die Werkself in der Vorwoche 2:0 gewonnen.

Ein Eigentor von Gianluca Mancini (82.) sowie ein erneut ganz später Ausgleichstreffer von Josip Stanisic (90+7.) brachten die Werkself nach einem 0:2-Rückstand zurück. Leandro Paredes traf mit zwei Strafstößen für die Römer, zunächst per Foulelfmeter (43.), dann per Handelfmeter (66.). Rom hatte sich im Vorjahr im Halbfinale noch gegen den Bundesligisten durchgesetzt.

Leverkusen steht nach 1988 und 2002 zum dritten Mal in der Klubgeschichte in einem europäischen Endspiel. Bayer besitzt dazu die Chance auf das Triple: Alonsos Team trifft im DFB-Pokalfinale auf den 1. FC Kaiserslautern (25. Mai).