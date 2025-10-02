Mo Salah und Co: Diese Stars spielten schon für den FC Basel

11 Von Basel hinaus in die große Fußballwelt. Mo Salah wurde einst vom FC Basel bei einer U-20-WM entdeckt – und startete von dort seine Weltkarriere. Foto: imago sportfotodienst

In der Talentschmiede des Stuttgarter Europa-League-Gegners FC Basel war schon so mancher späterer Weltstar aktiv. Ein Überblick.











Wenn, ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wäre der FC Basel sicher eine andere Hausnummer als ein zwar national sehr arrivierter, auf europäischer Ebene aber eher mittelprächtig erfolgreicher Fußballclub. An diesem Donnerstag empfängt der Schweizer Meister und Pokalsieger in der Gruppenphase der Europa League den deutschen Pokalsieger aus Stuttgart. Nach der 1:2-Niederlage zum Auftakt beim SC Freiburg stehen die Rot-Blauen unter Druck. Auch in der Schweizer Super League läuft es für die Mannschaft von Ex-VfB-Profi Ludovic Magnin mit Platz fünf noch nicht nach Wunsch.

Dabei gäbe der FC Basel ein prima All-Star-Team ab. Würden all die Ehemaligen noch in der drittgrößten Stadt der Schweiz kicken und hätten nicht woanders groß Karriere gemacht wie Mo Salah. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die größten und bekanntesten Spieler des FCB.