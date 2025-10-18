Eurojackpot-Ziehung: Stuttgarter räumt beim Eurojackpot ab

Für einen Mann aus Stuttgart nimmt die Eurojackpot-Ziehung einen glücklichen Ausgang. Auch im Landkreis Reutlingen gibt es Grund zur Freude.
Das darf gefeiert werden: Ein Stuttgarter ist nach der Eurojackpot-Ziehung am Freitag ein Millionär. Knapp 1,2 Millionen Euro hat er beim Glücksspiel abgeräumt, wie Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart mitteilte.
Demnach hatte der Glückspilz fünf Zahlen und die Eurozahl richtig getippt. Im Landkreis Reutlingen darf sich ein zweiter Lottospieler über einen hohen Gewinn freuen: Er erhält etwas mehr als 112.000 Euro.