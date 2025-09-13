Eurojackpot: Tipper aus Baden-Württemberg gewinnt – und hat doch irgendwie Pech

1 Eine halbe Million geht nach Mannheim – für den Eurojackpot fehlte nur eine Zahl. Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Burkhard Schubert

Nur eine Zahl fehlte zum Knacken des Jackpots: Ein Tipper oder eine Tipperin aus Mannheim hat immerhin mehr als 560.000 Euro im Lotto gewonnen.











Nur eine Zahl fehlte zum Knacken des Jackpots: Ein Tipper oder eine Tipperin aus Mannheim hat mehr als 560.000 Euro im Lotto gewonnen.

Mannheim Fünf Richtige und eine korrekt vorausgesagte Eurozahl haben über 560.000 Euro Gewinn nach Mannheim gebracht. Wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte, fehlte dem Tipper oder der Tipperin am Freitag nur eine weitere Eurozahl zum Knacken des mit rund 100 Millionen Euro gefüllten Eurojackpots. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Treffer in dieser Gewinnklasse bei der Lotterie Eurojackpot liegt den Angaben nach bei rund eins zu sieben Millionen.

Die Gewinnsumme beim Eurojackpot ist nicht gedeckelt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/dpa-tmn

Eurojackpot: Am Dienstag liegen 116 Millionen im Jackpot

Wer hinter dem Gewinn steckt, ist Lotto Baden-Württemberg bislang nicht bekannt. Die Gewinnerin oder der Gewinner gab den gültigen Spielschein in einer Annahmestelle in Mannheim ab. Um das Geld zu erhalten, ist jetzt die Spielquittung notwendig.

Alle Zahlen im Eurojackpot richtig zu erraten, hat bisher noch niemand geschafft. Bei der nächsten Ziehung am Dienstag, 16. September, liegen rund 116 Millionen Euro im Jackpot.

Die Infos zum Eurojackpot

Experten raten übrigens vom Tippen bekannter Muster oder Datumsangaben ab, da diese besonders beliebt sind und im Gewinnfall zu geteilten Jackpots führen können. Besser sei es, auf Zufallszahlen zu setzen oder auch Zahlen über 31 zu wählen, um die Wahrscheinlichkeit einer Jackpot-Teilung zu verringern.

Lotterie Eurojackpot

Spielprinzip: 5 aus 50 Zahlen plus 2 aus 12 Eurozahlen

Ziehungen: Dienstags und freitags in Helsinki

Mindestjackpot: 10 Millionen Euro

Maximaler Jackpot: 120 Millionen Euro

Teilnehmende Länder: 18

Gewinnklassen: 12

Gewinnchance (Jackpot): ca. 1 : 140 Millionen

Einsatz pro Tippfeld: 2,00 € (zzgl. Bearbeitungsgebühr)

Zusatzlotterien: Optional, je nach Anbieter

Online-Teilnahme: In den beteiligten Ländern möglich

Keine Zwangsausschüttung: Jackpot wird bei 120 Millionen Euro gedeckelt

Für Menschen mit problematischem Spielverhalten gibt es Hilfe unter der kostenfreien Hotline 0800-1372700 der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.