Der Eurojackpot wurde geknackt. Foto: dpa/Thomas Banneyer

In Bremen gewinnt ein Glückspilz rund 107,5 Millionen Euro beim Eurojackpot. Der Gewinn ist eine der höchsten Summen, die bisher beim Eurojackpot erzielt worden sind.















In Bremen hat ein Glückspilz rund 107,5 Millionen Euro beim Eurojackpot gewonnen. Wie die Westdeutsche Lotterie am Dienstagabend in Münster mitteilte, tippte der Spieler oder die Spielerin in der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 20, 21, 30, 41 und 43 sowie die Eurozahlen 10 und 11. Der Gewinn ist eine der höchsten Summen, die bisher beim Eurojackpot erzielt worden sind.

In der Gewinnklasse zwei gewann ein Tipper aus Baden-Württemberg neben je einem Spieler aus Tschechien und Ungarn eine Summe in Höhe von 764.670,60 Euro. Im November hatte eine Spielerin oder ein Spieler aus Berlin sich den bisherigen Eurojackpot-Rekordgewinn von 120 Millionen Euro gesichert.

Die erste Ziehung der europäischen Lotterie Eurojackpot hatte am 23. März 2012 in Helsinki stattgefunden. Inzwischen nehmen 18 Länder mit insgesamt 33 staatlichen Lotteriegesellschaften an dem Gewinnspiel teil.