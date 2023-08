In dieser Woche können umweltbewusste Winzer die folienlosen Korken knallen lassen. Die sogenannte Kapsel um Schaumweinkorken ist keine Pflicht mehr. Die Esslinger Sektkellerei Kessler steht dieser Neuigkeit offen gegenüber.















Alufolie ab, Agraffe aufdrehen, Korken knallen lassen und der Sekt sprudelt. Drei Handgriffe, die seit Generationen die besonderen Anlässe des Lebens begleiten: Silvester, Abschlüsse, Jubiläen. Ein Ritus, der den Wert eines Moments widerspiegelt – auch in monetärer Hinsicht. Die sogenannte Kapsel, also die Aluminiumfolie um den Korken, ist nämlich ein Qualitätsmerkmal für Schaumwein, Qualitätsschaumwein und aromatischen Qualitätsschaumwein, also den guten und meist etwas teureren Stoff. Bisher ein durch EU-Verordnung verpflichtendes und geschütztes Merkmal. Seit dem 8. August ist diese Verordnung zum Teil Geschichte: Zwar dürfen weiterhin nur Schaumweinhersteller eine Kapsel verwenden, aber sie müssen die pilzförmigen Korken nicht mehr umwickeln.