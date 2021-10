1 Schlechte Karten für Verbrenner in Brüssel. Foto: /imago/imago stock&people

Die deutschen Automobilhersteller dürfen nicht mehr darauf hoffen, dass sich die Bundesregierung in Brüssel für ihre Interessen einsetzt, meint Markus Grabitz.















Brüssel - Auf politische Rückendeckung in Brüssel dürfen die Hersteller kaum hoffen. Die Pläne, mit denen die EU-Kommission bis 2030 das E-Auto zum Standard bei Neuwagen und dem Verbrennungsmotor bis 2035 bei Neuwagen den Garaus machen will, stoßen in der Länderkammer nicht auf großen Widerstand. Die Zeiten sind vorbei, da sich die Bundesregierung für die Schlüsselbranche ins Zeug legte.