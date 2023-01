Bundestag Verbrechen gegen Jesiden als Völkermord anerkannt

Der Bundestag hat die Verbrechen der radikalislamischen IS-Miliz an der Glaubensgruppe der Jesiden im Nordirak und in Syrien als Völkermord anerkannt. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag in Berlin einstimmig für die Vorlage.