Die EU-Wettbewerbshüter verhängen gegen Volkswagen und BMW wegen Absprachen eine Strafe von 879 Millionen Euro.

Brüssel - EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager wirft allen deutschen Autoherstellern die Beteiligung an einem Kartell vor und verhängt gegen VW und BMW Strafen in Höhe von zusammen 879 Millionen Euro. Daimler kommt ungeschoren davon, weil der Konzern die Absprachen in Brüssel angezeigt hat und deswegen Kronzeugenstatus bekommt. Ansonsten wäre eine Buße von 727 Millionen Euro fällig gewesen.