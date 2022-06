Liberale Regelung von 1973 entfällt US-Supreme Court kippt Abtreibungsrecht

Was sich seit Wochen abzeichnet, ist nun Realität: Die konservative Mehrheit am obersten Gerichtshof der USA verwirft das seit 1973 geltende liberale Abtreibungsrecht in den USA. Vor dem Gerichtsgebäude gibt es Proteste, US-Präsident Joe Biden plant gesetzliche Regelungen.