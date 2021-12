1 Der Wunsch der Stadtbücherei nach einem Rückgabeautomat ist nicht vom Tisch – aber aufgeschoben. Foto: Peter Stotz

Ostfildern plant im kommenden Jahr hohe Investitionen in Betreuung und Gebäudesanierung. Doch 440 000 Euro reserviert die Stadt für Unwägbarkeiten in der Coronakrise und bei den Energiepreisen. Ein lang gehegter Wunsch der Stadtbücherei muss dafür hintanstehen.















Link kopiert

Ostfildern - Die Stadt Ostfildern plant im kommenden Jahr mit Ausgaben in Höhe von 116 Millionen Euro und erwartet im Gegenzug Erträge in Höhe von 113,6 Millionen Euro. Das geht aus dem Etat hervor, den der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedet hat. Der Haushaltsentwurf war bereits im Oktober in das Gremium eingebracht worden. Die finanziellen Leitplanken und kommunalpolitischen Handlungslinien für die Vorhaben im kommenden Jahr waren in einer Generaldebatte im November diskutiert und verabredet worden. Auch etliche strittige Punkte wurden schon damals abgeräumt.