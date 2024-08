Etappenrennen der Radprofis: Deutschland Tour rollt durch den Kreis Esslingen

1 Die Radprofis werden am 24. August über die Schwäbische Alb fahren. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Die dritte Etappe führt am Samstag, 24. August, über Ohmden, Holzmaden und Weilheim, hinauf nach Ochsenwang und über Schopfloch Richtung Alb. Fans können dem Tross entlang der Strecke zujubeln. Es kommt kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.











Die Lidl Deutschland Tour ist Deutschlands einziges Etappenrennen für Radprofis. 120 Sportler – von hoffnungsvollen Talenten bis zu internationalen Stars – starten am 21. August mit einem Prolog in Schweinfurt, dann geht es in vier Etappen über Heilbronn, Schwäbisch Gmünd und Villingen-Schwenningen nach Saarbrücken. Die dritte Etappe am Samstag, 24. August, führt am Mittag zwischen 12 und 13 Uhr durch den Landkreis Esslingen.

Längste und anspruchsvollste Etappe der Tour

Mit 212 Kilometern ist dieser dritte Abschnitt die längste und anspruchsvollste Etappe der Tour. Dazu kommt die Herausforderung von fast 3000 Höhenmetern. Nachdem Schwäbisch Gmünd verlassen und der Kreis Göppingen durchfahren wurde, folgt ein flacher Abschnitt über Ohmden und Holzmaden nach Weilheim an der Teck. Wenig später wartet mit dem Anstieg nach Ochsenwang die erste Schwierigkeit des Tages. Über Schopfloch geht es dann weiter Richtung Villingen-Schwenningen. Fans können den Renntross entlang der Strecke anfeuern. Wegen der Veranstaltung kommt es zu Straßensperrungen, die nach Veranstalterangaben maximal eine Stunde dauern sollen.

Alle Infos zu Strecke und Zeitplan unter: www.Deutschland-Tour.com