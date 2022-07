1 Beim Zwiebelfest sind die Lichter ausgegangen. Für neue festliche Lichtblicke soll das Estival von Freitag um 16 Uhr an auf dem Marktplatz in Esslingen sorgen. Foto: Roberto Bulgrin

Das Estival als Nachfolgerin des Esslinger Zwiebelfestes soll nach dem Willen der Verantwortlichen eine Stadtfete für viele Ansprüche werden.















Link kopiert

Solche Versprecher soll es in Zukunft nicht mehr geben: „Wir gehen zum Zwiebelfest. Ach nein, das heißt doch jetzt anders.“ Diese Aussagen möchten die Organisatoren nicht mehr hören. Denn sie sind überzeugt davon, dass das neue Esslinger Sommerstadtfest die Erinnerungen an den einst so beliebten Klassiker völlig ausmerzen kann. „Vor vier Jahren gab es das letzte Zwiebelfest – nun ist es Zeit für etwas Neues“, erklärt Michael Metzler, Geschäftsführer der mitveranstaltenden Esslingen Stadtmarketing und Tourismus (EST). Mit dem „Neuen“ meint er das Estival, das an diesem Freitag um 16 Uhr startet. An 13 Tagen werden in der Laubenstadt auf dem Marktplatz und in den umliegenden Straßen Kunst, Kulinarik und Kultur geboten.