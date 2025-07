Estival in Esslingen: Das ist neu auf dem Event

1 Auch in diesem Jahr gibt es Neues auf dem Estival. (Archivbild) Foto: Imago / Horst Rudel

Kulinarik und Kunst vor einmaliger Kulisse zusammenbringen – so umschreibt Michael Metzler, Geschäftsführer der Esslinger Markt- und Event-GmbH (EME), die Grundidee des Estivals auf und um den Esslinger Marktplatz.

Bei dem Fest präsentieren sich wieder Gastronomen aus Stadt und der Region in Holzlauben, die sie nach ihren Vorstellungen dekorieren. An diesem Konzept wird auch bei der vierten Auflage der gehobenen Sommersause vom 1. bis 13. August nicht gerüttelt. Gleichwohl gibt es neben Altbewährtem auch kleine Neuerungen. Beides haben die Veranstalter jetzt bei einer Pressekonferenz vorgestellt.

Gastronomie beim Estival

Sechs Wirtinnen und Wirte betreiben die Hauptgastronomie in den Lauben. Mit dabei ist erneut Wein-Moment: Die beiden jungen Schwestern präsentieren neben ihrer Eigenmarke Rebhelden auch schwäbische Klassiker. In der Laube des Fleischmann Steakhouse und Weinbar aus Esslingen werden internationale Gerichte mit regionalem Einfluss serviert. Auch der Rote Hirsch ist wieder mit dabei und interpretiert traditionelle Gerichte und Schwäbisches mit Einflüssen aus aller Welt neu. Currles Culinarium serviert kreativ-schwäbische Küche. Zu den Highlights zählen kesselfrische Kässpätzle und vegetarische Zwiebelzupfer. Eine Esslinger Institution ist die Weinstube Eißele, deren Köche auf dem Marktplatz ihr Können zeigen. Estival-Premiere feiert mit Galleria Zeus ein Urgestein der Esslinger Gastronomieszene, das griechisch-mediterrane Kulinarik servieren wird.

Auf dem Estival spielt auch der Wein eine große Rolle: Es werden 100 verschiedene Tropfen kredenzt.

Essen und Chillen auf der Flaniermeile

Auf der Flaniermeile können die Besucher nicht nur essen, sondern auch chillen. Für weitere kulinarische Akzente sorgen dort die Kessler-Lounge, Joe Pena’s Bar, Poushe Strudelmanufaktur, die Vinothek des Teamwerks Esslingen, Oli’s Gaumenfreuden, Wasen to go, Goodroll Bunsbakery sowie die Chipsery. Es gibt Liegestühle und andere Sitzgelegenheiten, aber keinen Service an Tischen.

Abends ist die Altstadtkulisse des Estivals besonders schön. Foto: Stadtmarketing

Das ist neu auf dem Estival

In diesem Jahr sind nur sechs statt wie zuletzt sieben Hauptgastronomen dabei, die die Lauben bespielen – eine weniger als im Vorjahr. Zudem wurde die Anordnung modifiziert. Grund für die Veränderungen sind die Vorarbeiten für die Sanierung des Marktplatzes. „Die Attraktivität ist dadurch nicht eingeschränkt“, versichert der technische Veranstaltungsleiter Jörg Schall. Neu ist auch ein Weinglas mit Esslingen-Motiv, das vom Esslinger Künstler Johan Bylund gestaltet wurde. Mit dem Verkauf der limitierten Gläser wird der Tagestreff St. Vinzenz unterstützt. Zudem kann man bei einer Verlosung mitmachen und eine von drei Ballonfahrten gewinnen, die von der Esslinger Burg aus starten. Karten gibt es bei der Stadtinfo.

Kulturprogramm

Zum Estival gehört auch ein großes Kulturprogramm, an allen Tagen gibt es Führungen in der Altstadt, durch die Weinberge oder bei Kessler sowie viel Livemusik. „Die Besucher bleiben in Esslingen und erleben doch jeden Tag etwas Neues“, sagt Petra Pfeiffer, Leiterin Veranstaltungsmanagement. Mit dabei ist etwa Martin Welzer alias DJ Friction, der Gründungsmitglied der Hip-Hop-Formation Freundeskreis um Max Herre ist. Am 10. August gibt es zudem einen Jazz-Lunch und gleich am ersten Wochenende findet sonntags ein Kinder- und Familientag mit Spieleparadies, Wasserbaustelle, Karussell und Eismobil statt. Am 5. und 6. August sind Straßenkünstler zu Gast, die Jonglage, Tanz und Magie präsentieren.

Esslinger Sicherheitskonzept

Die Sicherheitsvorkehrungen für das Estival sollen im Vergleich zum Vorjahr und auch zum vergangenen Esslinger Mittelalter-und Weihnachtsmarkt deutlich erhöht werden. „Es wird einen lückenlosen Zufahrtsschutz geben“, sagt Michael Metzler. Dafür werden schwere Poller aufgestellt. Die Einschränkungen für den Verkehr betreffen aber praktisch nur die Anwohner rund um den Marktplatz und Lieferanten. Details zum Sicherheitskonzept wird die Stadt Esslingen noch vorstellen. Hintergrund für den verstärkten Schutz ist der Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt im Dezember 2024 mit zahlreichen Verletzten und sechs Toten. Damals hatte ein Mann eine Absperrungslücke genutzt und war mit seinem Auto über eine Rettungsgasse in die Menschen gerast.

Was passiert 2026 mit dem Estival?

2026 steht der Marktplatz nicht zur Verfügung, weil er saniert und umgestaltet wird. „Das Estival wird deshalb in der Form nicht stattfinden können“, sagt Michael Metzler. Ausfallen soll es aber nicht. „Wir arbeiten an einem Plan B, es gibt Ideen und Gespräche“, versichert er. Möglich sei eine kleinere Version des Estivals oder ein anderes Eventkonzept. 2027, wenn der Marktplatz zum Stadtjubiläum fertig ist, will man zum bewährten Konzept zurückkehren. „Wir freuen uns sehr auf den neuen Marktplatz“, so Metzler.

Genussfest

Öffnungszeiten

Das Estival ist Montag bis Donnerstag von 17 bis 23 Uhr, Freitag von 17 bis 24 Uhr geöffnet. An den Wochenenden ist noch mehr Zeit zum Genießen: Die Öffnungszeiten samstags sind von 11.30 bis 24 Uhr und sonntags von 11.30 bis 23 Uhr. Ab dem 25. Juli beginnt der Aufbau der Lauben. Das Fest startet dann am Freitag, 1. August, ab 17 Uhr. Die offizielle Eröffnung ist um 18 Uhr. Vor allem für die Lauben empfehlen die Veranstalter eine vorherige Sitzplatzreservierung, die ist online unter: www.estival-esslingen.de möglich.

Parken und Verkehr

Empfohlen wird die Anreise per ÖPNV, Fahrrad oder zu Fuß. Die S-Bahn- und Bus-Haltestellen sind nur wenige Meter vom Marktplatz entfernt. Für Autofahrer stehen die rund 3000 Parkplätze in den Tiefgaragen und Parkhäusern rund um den City-Ring bereit. Ideal ist die Anreise mit dem Rad. Am Kleinen Markt und Rathausplatz werden extra für die Veranstaltung kostenlose Fahrrad-Abstellflächen eingerichtet.