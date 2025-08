Estival-Gewinnspiel: Verlosung beim Estival: Ballonfahrt für zwei zu gewinnen

1 Esslingen von oben erleben: Ein Gewinnspiel macht dies möglich. (Archivbild) Foto: Roberto Bulgrin

Wer keine Höhenangst hat und Esslingen einmal von oben sehen möchte, muss jetzt schnell sein: Im Rahmen des diesjährigen Estivals verlost die Mineralbrunnen Teinach GmbH eine exklusive Heißluftballonfahrt für zwei Personen über der Region. Noch bis zum Donnerstag, 7. August, können Interessierte an dem Gewinnspiel teilnehmen.

Während der Ballonfahrt können die Gewinnerinnen oder Gewinner die Landschaft rund um das Neckartal aus der Vogelperspektive erleben. Der Start ist geplant für Sonntag, 10. August, gegen 18 Uhr an der historischen Esslinger Burg. Von dort aus soll die etwa eineinhalbstündige Fahrt beginnen – vorausgesetzt, die Wetterbedingungen lassen einen sicheren Start und Flug zu. Die Teilnehmenden erwartet laut den Veranstaltern ein Panoramaerlebnis der besonderen Art: sanfte Hügel, grüne Weinberge und die Dächer der Altstadt mit Blick auf den Horizont.

Teilnahme noch bis zum 7. August möglich

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist laut den Veranstaltern unkompliziert: Die Teilnahmekarten sind seit dem 1. Juli in der Esslinger Stadtinformation erhältlich. Wer mitmachen möchte, füllt die Karte vor Ort aus und wirft sie direkt in die bereitgestellte Losbox. Die Auslosung erfolgt nach Ende der Teilnahmefrist.

Das Gewinnspiel ist Teil einer Reihe von Veranstaltungen, die das Estival in diesem Sommer prägen. Noch bis zum 13. August können Besucherinnen und Besucher auf dem Esslinger Marktplatz eine große Auswahl an kulturellen und kulinarischen Angeboten erleben. Weitere Informationen zur Verlosung gibt es auf der Website des Stadtmarketings.