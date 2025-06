Esslingerin in TV-Sendung: „Fräulein Kurvig“ will Shopping Queen von Stuttgart werden

1 Franziska Herb hatte sichtlich viel Spaß beim Shoppen. Foto:

Das TV-Styling-Format „Shopping Queen“ ist wieder einmal zu Gast in Stuttgart. Unter den fünf Kandidatinnen, die in der kommenden Woche um den Titel „Shopping Queen“ kämpfen, ist auch „Fräulein Kurvig 2023“, Franziska Herb aus Esslingen. Für die 36-Jährige geht mit der Teilnahme ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. „Ich bin schon immer modebegeistert und style mich gern. Die Sendung ist deshalb genau richtig für mich.“

Schon vor zwei Jahren hatte sie sich für die Doku-Soap beworben – und auch eine Zusage erhalten. „Aber dann kam ein anderer Termin dazwischen“, erzählt Franziska Herb schmunzelnd. Sie musste absagen, weil sie damals mitten im Auswahlverfahren von „Fräulein Kurvig“, einem bundesweiten Model-Wettbewerb für Frauen mit mehr Körperfülle, steckte. Aus rund 2300 Bewerberinnen hatte sie es in die Runde der 24 Finalistinnen geschafft, im Dezember 2023 wurde sie von einer Jury zur Siegerin gekürt. Im Jahreskalender 2024 der Bodypositivity-Kampagne „Fräulein Kurvig“ ziert das Bild der Esslingerin den Monat Mai

Im Dezember 2023 gewann Franziska Herb den Titel „Fräulein Kurvig“. Foto: Sarah Becke

Dieser Wettbewerb und seine Botschaft, dass jeder Mensch schön ist, auch wenn er nicht den propagierten Idealmaßen entspricht, ist in ihrer „Shopping Queen“-Folge natürlich ein Gesprächsthema. „Ich war zu der Zeit ja noch amtierend“, sagt Franziska Herb. Die jetzt ausgestrahlte Sendung ist bereits im vergangenen Juli aufgezeichnet worden. Und dennoch kann sie sich sehr gut an die Drehtage erinnern. „Das war eine sehr schöne Erfahrung, die ich so schnell nicht vergessen werde.“

Die Woche beginnt allerdings mit einem kleinen Schreckmoment für die Damenrunde, berichtet Franziska Herb. Und zwar als Moderator Guido Maria Kretschmer das Shopping-Motto verkündete: „Summer feeling – kreiere einen angesagten Look mit dem Trendstoff Musselin“. Ihre Mitstreiterinnen hätten sich erst einmal fragend angeschaut – und dann auf ihre Bluse: „Ich habe das Motto an dem Tag mit meinem eigenen Outfit zufällig schon erfüllt.“

Thematisch hätte es schlimmer kommen können, findet die 36-Jährige. Ein Bikini-Outfit zum Beispiel, das wäre ihr persönliches „Horror-Motto“ gewesen. „Nicht, weil ich ein Problem damit hätte, mich so zu präsentieren. Ich stehe zu meiner Figur und habe mein Gewicht ja auch offen im Steckbrief der Sendung angegeben.“ Vielmehr finde sie Bademode nicht so vielseitig. „Ich spiele gern mit Kleidung, Farben, Mustern und Accessoires.“

Beste Freundin ist Shoppingbegleiterin

Franziska Herb macht sich am Dienstag auf die Suche nach einem stylischen Look passend zum vorgegebenen Motto. Während sich ihre Mitbewerberinnen Julija, Daniela, Julie und Nadja in ihrer Wohnung im Stadtteil Sankt Bernhardt umschauen und dabei neben der „Fräulein Kurvig“-Schärpe auch etliche Dinge mit ihrem geliebten Zitronenmotiv vorfinden, geht es für die Esslingerin nach Stuttgart. Mit ihr in den pinkfarbenen Bulli steigt ihre Freundin Stefanie Hammel als Shoppingbegleiterin – „die beste, die es gibt“, ist Franziska Herb überzeugt.

Franziska Herb mit ihrer Shoppingbeleiterin, ihrer besten Freundin Stefanie Hammel. Foto: privat

Seit 18 Jahren, seit ihrer Ausbildung bei der Kreissparkasse in Esslingen, sind beide eng befreundet. „Wir gehen oft zusammen shoppen.“ Und dabei, sagt Franziska Herb und lacht mitten im Satz, würden sie sich als „Running Gag“ auch gern mal die in der TV-Sendung am häufigsten gestellte Frage zurufen: „Wie ist die Zeit?“ Nein, verrät sie schon mal augenzwinkernd, knapp werde es nicht. Allerdings kommt zunächst etwas Hektik auf, als sie das Kaufhaus betreten. „Steffi hat den Umschlag mit den 500 Euro im Bus vergessen.“

Die Punktezahl haben sie sich bis heute nicht verraten

In den nächsten vier Stunden läuft es dann aber reibungslos bei diesem eingespielten Shopping-Team: Hose, Bluse und Top werden anprobiert, auch Sonnenbrille, Tasche, Schuhe und Schmuck gekauft. „Und sogar Nähgarn für eine kleine Änderung.“ Für Haare und Make-up ist eigens ein befreundeter Hair-Artist aus Essen angereist. „Veit Alex stylt mich an einem besonderen Ort, der uns beide verbindet.“

Und dann geht es für die Esslingerin unter den kritischen Blicken der anderen Kandidatinnen über den Laufsteg. „Wir haben uns die Punkte übrigens bis jetzt nicht verraten. Weil wir uns so gut verstanden haben und uns das bis zum Schluss aufheben wollen. Es war eine richtig tolle Gruppe.“ Noch heute stünden die fünf Frauen in Kontakt.

Franziska Herb mit Moderator und Designer Guido Maria Kretschmer. Foto: privat

Franziska Herb blickt glücklich auf einen „richtig coolen Tag“ zurück. Als stressig habe sie das Einkaufen mit Zeitlimit, festem Budget und ständiger Begleitung von einem Kamerateam nicht empfunden. „Wir hatten alle viel Spaß.“ Ihre Freundin fügt hinzu: „Es hat sich angefühlt wie ein ganz normaler Shopping-Tag von uns.“

Für die Esslingerin gab es viel Lob von Guido

Das Finale wurde in Hamburg bei Stardesigner Guido Maria Kretschmer gedreht. „Der ist in echt genauso nett, wie er im Fernsehen rüberkommt“, schwärmt Franziska Herb. Ein bisschen Bammel habe sie vor seinen markigen Sprüchen schon gehabt, gibt die selbstbewusste Frau offen zu. Aber alle Sorge war unberechtigt. Das weiß sie jetzt, nachdem sie sich – natürlich zusammen mit ihrer Freundin Steffi – die Folge vorab auf RTL+ angeschaut hat. „Guido hat viele schöne Dinge gesagt.“

Wie gut Franziska Herbs Outfit bei ihren Mitbewerberinnen und beim Moderator ankommt und ob sie zur „Shopping Queen“ von Stuttgart gekürt wird, entscheidet sich am 20. Juni. Nur so viel sei verraten: Mit ihrem Abschneiden ist Franziska Herb sehr zufrieden. „Und einige der geshoppten Teile trage ich immer noch gern.“

Das ist „Shopping Queen“

Konzept

Fünf Frauen, fünf Tage und fünfmal die Suche nach dem perfekten Outfit, das auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet wird. Die Kandidatin, die am Ende der Woche von Guido Maria Kretschmer und von den Mitstreiterinnen die meisten Punkte – maximal 50 – bekommt, wird „Shopping Queen“ und erhält eine Siegprämie von 1000 Euro.

Zahlen

Am 30. Januar 2012 lief die erste Folge der „Shopping Queen“, inzwischen sind weit über 2500 Sendungen ausgestrahlt worden. Es wurden fast 600 Königinnen – und auch neun Könige – gekürt. Eingekauft wurde in über 10 000 Geschäften in 65 Städten in ganz Deutschland.

Sendetermin

Die „Shopping Queen“ geht von montags bis freitags immer um 15 Uhr auf dem Sender VOX auf Outfit-Suche. Alle Folgen der Stuttgarter Runde sind bereits auf RTL+ verfügbar. Eine Wiederholung ist am Samstag, 26. Juli, geplant.