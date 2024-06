Esslingerin Christa Vossschulte wird 80: Couragiert für eine gute Bildung

1 Couragiert hat sich Christa Vossschulte stets für starke Schulen eingesetzt Foto: Roberto B/ulgrin

Ob als Schulleiterin des Theodor-Heuss-Gymnasiums, als Landtagsabgeordnete oder als Landtagsvizepräsidentin – Christa Vossschulte hat in Esslingen und weit darüber hinaus viel bewegt. Am Sonntag feiert die profilierte Bildungspolitikerin ihren 80. Geburtstag.











Lange Zeit zählte Christa Vossschulte zu den prägenden Persönlichkeiten in der Landespolitik und in der Esslinger Bildungslandschaft. Die Christdemokratin war Landtagsabgeordnete, Landtagsvizepräsidentin und Rektorin des Theodor-Heuss-Gymnasiums. Und auch im Ruhestand hat sie sich vielfältig engagiert. Am Sonntag feiert die gebürtige Bayerin ihren 80. Geburtstag. Viele denken bei ihrem Namen an eine Frau, die stets sachlich und gerne auch couragiert für ihre Überzeugungen eingetreten ist, weil ihr Verlässlichkeit und ein klarer Kurs in der Politik wichtig sind. Und weil sie jungen Menschen das bestmögliche Rüstzeug für eine gute Zukunft mitgeben wollte.