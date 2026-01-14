„Wird zeitweise laut und dreckig“: Die Innenstadt wird zu einer großen Baustelle

1 Die Vorfreude auf den neuen Marktplatz war bei Vertretern von Gemeinderat, Verwaltung, Planern und Baufirmen zu spüren. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger Innenstadt wird zur großen Baustelle: An allen Ecken und Enden wird in nächster Zeit gebaut, zahlreiche Zukunftsprojekte stehen auf dem Programm. Mit einem Spatenstich hat nun die Neugestaltung des Marktplatzes begonnen. Im Rathaus verhehlt man nicht, dass mit den diversen Baumaßnahmen auch Beeinträchtigungen verbunden sind. Doch die Stadt wirbt mit dem Slogan „Wer schön sein will, muss buddeln“ für Verständnis. In einer Infoveranstaltung im CVJM-Haus hat die Verwaltung nun die diversen Innenstadtprojekte vorgestellt, und viele nutzten die Gelegenheit, sich bei den Fachleuten Antworten aus erster Hand zu holen.