1 Christian Muth mag die kurvige Rundstrecke in Esslingen. Foto: /Herbert Rudel

Mit einer Siegerzeit von 35:57 Minuten kam Christian Muth beim EZ-Lauf ins Ziel. Es war sein erster Start in den Straßen und Gassen von Esslingen.















Nach knapp 36 Minuten Laufzeit kam der gebürtige Künzelsauer Christian Muth ins Ziel und gewann damit den EZ-Lauf vor Eike Krautter und Felix Schönfeldt. Am Freitagabend war er noch beim Bietigheimer Sommerlauf am Start und erzielte dort in einer ähnlichen Zeit Rang sechs.

Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wie erging es Ihnen bei diesen sommerlichen Temperaturen während des Laufs?

Danke. Es war schon warm, aber grundsätzlich mag ich das Wetter.

Wie oft sind Sie in Esslingen bereits am Start gewesen?

Es war in der Tat mein allererster Start beim EZ-Lauf, und dass ich mich dann gleich als Gewinner in die Siegerliste eintragen konnte – besser kann es nicht laufen.

Wo kommen Sie dann her?

Geboren bin ich in Künzelsau, mittlerweile hat es mich beruflich nach Stuttgart verschlagen. Aber jetzt wird es etwas kurios.

Warum das?

Ich arbeite bei der LBBW in Stuttgart. Auf den Lauf aufmerksam geworden bin ich aber durch ein Gewinnspiel der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, bei dem ich mitgemacht und gewonnen habe. Die haben dann auch meinen Start „finanziert“. Beim Lauf habe ich aber wie immer mein LBBW-Trikot getragen. Ich denke, meinen Chef hätte es nicht gefreut, mich im roten Kreissparkassen-Trikot zu sehen (lacht).

Wie häufig trainieren Sie denn?

In der Regel laufe ich sechs Tage die Woche, insgesamt circa 80 Kilometer. Und zwar immer morgens vor der Arbeit. Wenn ich heimkomme, lege ich mich aufs Sofa, dann könnte ich mich nicht mehr aufraffen, laufen zu gehen.

Wie gefällt Ihnen die Strecke?

Die Streckenführung in Esslingen ist toll. Es ist zwar durch das viele Kopfsteinpflaster und die vorhandenen Steigungen etwas schwierig zu laufen, aber mir gefällt das deutlich besser als ein Lauf, der auf ebener Strecke nur auf Bestzeiten ausgelegt ist.

Hatten Sie Probleme beim Überrunden der anderen Läufer?

Nein, das lief alles gut. Ich hatte am Anfang einen, der den Weg frei geräumt hat (lacht und schaut zum Zweitplatzierten Eike Krautter). Es gibt immer Zuschauer, die plötzlich über die Strecke gehen und es nicht merken, dass die Läufer kommen. Dann hat er geschrien und mich gewarnt.

Und wie fällt Ihr Fazit zur Veranstaltung in Esslingen aus?

Der EZ-Lauf ist top. Das Wetter hat gepasst, die Organisation ist erstklassig. Darüber hinaus ist es gut, dass der Lauf über vier Runden geht. So ist es für die Zuschauer interessanter und sie können die Läufer öfter sehen. Die Stimmung ist toll, die Leute feuern einen sogar mit Namen an. Das macht diese Veranstaltung hier einzigartig.