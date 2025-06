Eßlinger Zeitung Lauf: Kein EZ-Lauf ohne Roland Strobel

1 Es passt immer noch: Roland Strobel ist heute noch stolzer Besitzer des T-Shirts vom ersten EZ-Lauf im Jahr 2000. Foto: /Karin Ait Atmane

Zum 25. Mal wird der Eßlinger Zeitung Lauf am 6. Juli gestartet, und zum 25. Mal wird Roland Strobel mitlaufen.











Das T-Shirt vom ersten Eßlinger Zeitung Lauf im Jahr 2000 hat Roland Strobel noch immer, es hat einen Ehrenplatz im Kleiderschrank. Denn der erste EZ-Lauf war für ihn selbst eine Premiere. „Es war mein erster Lauf“, verrät er. „Und es ist mein Heimatlauf.“ Deshalb bedeutet ihm dieses Event besonders viel.

Roland Strobel wohnt zwar heute in Neuhausen, ist aber auf dem Zollberg aufgewachsen und fühlt sich in Esslingen nach wie vor daheim. Nach dem Lauf liebt er es, Zeit vor Ort zu verbringen und im Zielbereich Leute zu treffen. Dort gibt es Obst und zu trinken, auch eine erfrischende Dusche. Das gesellige Zusammenkommen danach werde recht entspannt abgewickelt. In der Georgii-Sporthalle wird auch eine Massage angeboten. „Das ist prima organisiert“, sagt Strobel. In „normalen“ Jahren schätzt Roland Strobel die Schelztorhalle als Organisationszentrale mit Startunterlagenausgabe und Massageservice. Doch diese ist wegen Sanierungsarbeiten auch dieses Jahr gesperrt (die Startunterlagen werden in der Alten Aula ausgegeben). „Die Schelztorhalle, die alt-ehrwürdige, ist mit ihrem Platz für diesen Zweck richtig gut“, sagt Strobel. Zum Stadtjubiläum 2027 sollen Schelztorhalle und der Hartplatz davor wieder nutzbar sein.

Roland Strobler: Sportler durch und durch

Von Haus aus ist Roland Strobel Fußballer, hat beim TV Nellingen und den TSF Esslingen aktiv gespielt, dann in einer Seniorenmannschaft. Daneben ist er „immer ein bisschen gelaufen, weil ich das gerne mache“. Als der EZ-Lauf ins Leben gerufen wurde, nahm er das zum Anlass für seinen ersten Start, womit auch eine kleine Laufkarriere begann: In den Jahren danach hat er einen Marathon und mehrere Halbmarathons absolviert und immer bessere Zeiten erzielt. Diese Phase ist mittlerweile wieder dem reinen Spaß-Laufen gewichen, jeden Sonntagmorgen geht der 62-Jährige mit seinen „Sauhag-Läufern“ joggen. Gerne nimmt er sie zum EZ-Lauf mit, wie er das schon mit vielen getan hat: Kollegen, Freunde, deren Frauen, die eigenen Kinder – Roland Strobel hat nicht gezählt, wie viele Menschen er schon motiviert hat. Hängen geblieben seien zwar nur wenige, sagt er, aber ein großes Gemeinschaftserlebnis war’s allemal.

Über Kopfsteinpflaster und um viele Ecken

Und wer einmal dabei war, „weiß, was es heißt, bei 30 Grad diese zehn Kilometer durch Esslingen zu laufen“, sagt Strobel. Denn seine Eigenheiten hat der EZ-Lauf schon: Man läuft über Kopfsteinpflaster und um viele Ecken, zudem ist es bei dem Juli-Termin meistens ziemlich heiß. Strobel ist wahrscheinlich der beste Chronist der EZ-Läufe. Er hat in einem Ordner, sauber abgeheftet, die Ergebnislisten, die Zeitungsberichte, seine Startnummern und einige Fotos aus jedem Jahr. Die ersten drei Läufe gingen nur über 8,5 Kilometer und in der anderen Laufrichtung, dann wurde erweitert, was der Neuhausener richtig findet: „Jeder Läufer will zehn Kilometer laufen.“ Schon allein wegen der Vergleichbarkeit des Ergebnisses sei das so. Einmal, im Jahr 2015, haben die Veranstalter wegen der allzu großen Hitze den Lauf von vier auf drei Runden verkürzt. Ein Kumpel von ihm, der das nicht wusste, aber die Ergebnisliste im Internet abrief, war tief beeindruckt von der tollen Zeit, die Roland Strobel gelaufen war.

Strobel ist immer schon gern im Team gelaufen. Dass es dafür keine Wertung mehr gibt, bedauert er. Aber er und seine Laufkameraden werden trotzdem im Sauhag-Läufer-T-Shirt antreten, so wie er früher elf Mal mit dem Team „Filderschnecken“ unterwegs war.

Unbedingt dazu gehören auch die eigenen Fans: Familie und Freunde, die anfeuern, sind wichtig. Sie werden auch dieses Mal dabei sein, ganz vorne dran die beiden Enkelkinder. Der ideale Zuschauer-Platz sei an der Inneren Brücke, verrät Strobel: Dort gibt es ein Café, und zudem könne man die Läufer zwei Mal pro Runde sehen, weil sie auch einmal unter der Brücke durchlaufen.

„Das ist ein Volkslauf, und so nehm’ ich ihn auch“

In seinen aktivsten Jahren hat es der Hobby-Läufer in rund 47 Minuten ins Ziel geschafft. Heute ist er mit „unter einer Stunde“ zufrieden: „Das ist ein Volkslauf, und so nehm’ ich ihn auch.“ Zumal er eine gewisse Grundfitness aufweist: Er macht Gymnastik, kickt, radelt, spielt Tischtennis und wandert gern. Solange seine Gesundheit mitmacht, kann der EZ-Lauf auf Roland Strobel zählen.