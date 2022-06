1 Der im vergangenen Jahr eingeführte Streckenverlauf: Das neue Terrain erstreckt sich ab dem Abbiegen in die Landolinsgasse bis zum Einschwenken in die Ritterstraße. Foto: EZ/Google Maps

Nachmeldungen für den EZ-Lauf sind am Samstag und Sonntag möglich. Bei der Abholung der Startunterlagen gilt es die 29 Euro Pfand und Leihgebühr in bar bereit zu halten. Verkehrsteilnehmer und Anwohner müssen zu Bürgerfest und Lauf mit Einschränkungen leben. Und das Starterfeld sollte die für Sonntag erwarteten hohen Temperaturen beachten.















Es ist wieder Bürgerfest, und es wird auch wieder der Eßlinger Zeitung Lauf um den Sport-Flöss-Pokal gestartet. Was die Pandemie im Jahr 2020 verhindert hat und zuletzt im November nur unter erschwerten Bedingungen möglich war, sorgt bei Läuferinnen und Läufern nun wieder für Vorfreude. Und doch findet auch der 22. EZ-Lauf am Sonntag in Corona-Zeiten statt. Läuferschar sowie Zuschauer sollten daher weiter Vorsicht walten lassen, wo möglich Abstand halten und etwa in der Schelztorhalle eine Maske tragen. Bislang gibt es gut 1800 Anmeldungen, für Kurzentschlossene besteht die Möglichkeit der Nachmeldung.

Nachmeldungen: Das Prozedere ist einfach: Am Samstag sind die Nachmeldeschalter in der Esslinger Schelztorhalle von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Am Sonntag werden die Türen um 8 Uhr geöffnet, Nachmeldungen sind dann noch bis eine Stunde vor Beginn des jeweiligen Laufes möglich.

Chipgebühren: Bei der Abholung der Startunterlagen fallen für den Mikatiming-Leihchip Gebühren an. Als Pfandgebühr müssen 25 Euro hinterlegt werden, vier Euro beträgt die Leihgebühr. Bezahlt werden muss in bar – wenn möglich passend. Bei Rückgabe des Chips nach dem Lauf (bis 14 Uhr in der Schelztorhalle) wird das Pfand erstattet. Nicht zurückgegebene Chips gelten als gekauft. Die beim Hauptlauf eingesetzten Chips können bei allen Veranstaltungen verwendet werden, bei denen das Mikatiming-Zeitmesssystem im Einsatz ist.

Autofreie Zone: Während des Bürgerfests und des Eßlinger Zeitung Laufs haben Autofahrer keine Chance, in die Innenstadt innerhalb des Altstadtrings zu gelangen. Die Altstadtstraßen sind von Samstag ab 6 Uhr bis Sonntag 21 Uhr für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Auch das Parken wird auf den Veranstaltungsbereichen nicht mehr möglich sein, dies gilt insbesondere auf und an der Laufstrecke. Wer es doch tut, wird abgeschleppt. Die Einschränkungen gelten auch für Anwohner. Das Parkhaus am Behördenzentrum kann angefahren werden, dahinter bleiben aber Agnespromenade, Abt-Fulrad-Straße, Markt- und Rathausplatz gesperrt. Darüber hinaus können Rossmarkt und Kesselwasen sowie die Tiefgaragen Kleiner Markt und Schelztor nicht angefahren werden.

Gutscheine und Siegerehrung: Für die drei Erstplatzierten der Altersklassen gibt unter www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf ab Montagmittag ein Formular, mit dem Gutscheine angefordert werden können. Die Platzierung, auch die in der jeweiligen Altersklasse, kann über den Ergebnisdienst auf der EZ-Lauf-Seite ermittelt werden. Eine Siegerehrung für die Altersklassen gibt es nicht. Geehrt werden nach dem Lauf – gegen 13.30 Uhr auf dem Kleinspielfeld vor der Schelztorhalle – die drei Erstplatzierten der vier KSK-Bambiniläufe, der AOK-Schülerläufe (Mädchen und Jungs) sowie des Hauptlaufes (Frauen und Männer). Ebenfalls Pokale erhalten die älteste Teilnehmerin und der älteste Teilnehmer, die ins Ziel kommen.

Die Strecke: Beim EZ-Lauf vergangenen November ist die viermal zu laufende Rundstrecke gegenüber den vorigen Ausgaben in Teilen verändert worden: ab der Webergasse im Bereich Landolinsgasse, Milch- und Wagnerstraße sowie Ottilienplatz und Küferstraße. Der Start bleibt in der Bahnhofstraße, ist aber in Richtung Schelztor gerückt. Der Zieleinlauf bleibt in der Schelztorstraße. Die Runde ist in der Karte rot eingefärbt, der grüne Abschnitt kennzeichnet die Abkürzung für die ersten beiden Schülerläufe.

Duschen und Massage: Duschen für Frauen stehen im Georgii-Gymnasium zur Verfügung, die für Männer sind in der Schelztorhalle. Das Physiocentrum Neigenfind bietet in der Schelztorhalle am Sonntag ab 9 Uhr kostenlose Massagen an (zuvor bitte duschen).

Wetter: Die Prognosen besagen für den Sonntag viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu rund 30 Grad Celsius. Das sind für Ausdauersport herausfordernde Bedingungen. Jede Starterin und jeder Starter sollte dies beachten. In jedem Fall darf nur in gesundem Zustand, in körperlich guter Verfassung angetreten werden. Und dann gilt es insbesondere beim Hauptlauf (Start 11 Uhr) die Kräfte einzuteilen und viel zu trinken.

Startunterlagen-Abholung: Wegen des zu erwartenden Andrangs am Sonntag wird empfohlen, die Startunterlagen bereits am Samstag abzuholen. Das lässt sich mit einem Gang über das Bürgerfest gut verbinden. Die Schelztorhalle ist von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Zu Hause lassen sich dann am Vorabend des Laufes in aller Ruhe die Startnummer an das Trikot anheften und der Zeitmesschip in die Schnürung des Laufschuhes einfädeln.

Benefizaktion: Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen sponsert die Bambiniläufe. Doch dabei belässt es das Finanzinstitut nicht. In einer Benefizaktion werden Kinderhilfsprojekte unterstützt, und zwar solche, die auf www.wirwunder.de/esslingen-nuertingen registriert sind. Je 100 zurückgelegter Meter bei den Bambiniläufen werden fünf Euro ausgeschüttet – und zwar bis insgesamt maximal 10 000 Euro. Also: je mehr Bambini-Starter umso mehr Geld für die Projekte.

Vorverkauf: Die TSG Esslingen rockt in diesem Sommer wieder ihre Waldbühne auf dem Zollberg. Auftreten werden die Partyband „Gerda & die strahlende Crew“ (29. Juli), Bernd Kohlhepp und Nils Strassburg mit Musik-Comedy (5. August) sowie die Coverband „Squeezed“ (6. August). Karten für alle drei Veranstaltungen gibt es am Sonntag am Infostand in der Schelztorhalle.

Berichterstattung: Neben der Berichterstattung in der Montag- und Dienstagausgabe der Eßlinger Zeitung gibt es auch die Möglichkeit, das Lauf-Geschehen am Sonntag via Liveblog auf der Internetseite der EZ und auf Facebook zu verfolgen. Im Laufe des Tages veröffentlicht die EZ zudem Fotos – auch auf Instagram. Die Ergebnisse der einzelnen Läufe werden zeitnah nach dem jeweiligen Zielschluss unter www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf ins Netz gestellt.