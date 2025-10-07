Esslinger Zaubershows: Horst Reutters magische Momente im Blauen Saal

1 Horst Reutter liebt das hautnahe magische Erlebnis. Foto: privat

Horst Reutters Leidenschaft gehört der kleinformatigen Close-up-Magie. Zusammen mit jungen Talenten des Magischen Zirkels präsentiert er seine Kunst in einer Reihe.











Die Zauberkunst hat viele Facetten: Manche lieben die großformatige Illusion, andere sorgen als Mentalmagier für Nervenkitzel und wieder andere garnieren ihre Comedy mit verblüffenden Kunststückchen. Der Esslinger Künstler Horst Reutter ist ein Freund der Close-up-Zauberei, die sich von großen Bühnenshows durch ihre Nähe und Intimität unterscheidet.

Gemeinsam mit jungen Talenten des Magischen Zirkels Stuttgart macht er den Blauen Saal in der Augustinerstraße 22 in Esslingen im Herbst und Winter wieder zum Schauplatz zauberhafter Veranstaltungen. Die erste Show beginnt am Freitag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr.

Das Publikum schaut auf die Finger

Horst Reutter präsentiert seine Zauberkunst mit Humor. Foto: privat

Die Close-up-Zauberei unterscheidet sich von großen Bühnenshows durch ihre Nähe und Intimität. „Keine riesigen Großillusionen, keine schweren Samtvorhänge und Scheinwerfer und auch keine ausladenden Kulissen – stattdessen geschieht das Unmögliche unmittelbar unter den Augen der Zuschauer“, erklärt Reutter sein Konzept. Spielkarten wechseln die Farbe, Münzen wandern unsichtbar von Hand zu Hand, alltägliche Gegenstände entfalten ein geheimnisvolles Eigenleben. „Gerade weil nichts zwischen Publikum und Künstler steht und die Zuschauer dem Zauberer direkt auf die Finger sehen, wirkt diese Form der Zauberkunst so emotional und persönlich“, weiß Horst Reutter.

Die Zusammenarbeit mit jungen Künstlerinnen und Künstlern des Magischen Zirkels Stuttgart versteht Reutter als Beitrag zur Nachwuchsförderung: „Zauberkunst lebt von Tradition und Innovation zugleich. Wir brauchen beides: die bewährten Klassiker der Zauberkunst oder Kniffe und Techniken, die Generationen weitergegeben haben, und den Mut der Jugend, Neues auszuprobieren und frische Ideen einzubringen.“ Reutter sieht diese Close-up-Abende als generationsübergreifendes Projekt im besten Sinn. Diesmal möchte er sein Publikum auch mit einer jungen Künstlerin überraschen – eine Besonderheit in der meist von Männern dominierten Welt der Magie.

Die Gästezahl ist klar begrenzt

Bei der Close-up-Magie heißt es genau hinzuschauen. Foto: privat

Karten für die Show am Freitag, 10. Oktober, gibt es für 18 Euro unter Telefon: 0711 / 3 70 05 04 oder: 0711 / 35 13 17 60. Weitere Termine sind am Samstag, 15. November, und am Samstag, 27. Dezember. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Weil die Zahl der Gäste begrenzt ist, empfiehlt sich rechtzeitige Reservierung.