1 Aus Sicht der EWB muss die Stadt nicht alleine bauen, sondern kann – wie hier in der Alleenstraße – auch auf andere Art und Weise günstige Wohnungen schaffen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadt Esslingen will eine aktivere Rolle auf dem Wohnungsmarkt einnehmen. Deshalb wollte sie die Wohnbau Stadt Esslingen wiederbeleben. Doch das ist vom Tisch. Die Stabsstelle Wohnen sucht jetzt nach Alternativen.















Laut einer Studie der Hochschule Esslingen fehlen in Esslingen mindestens 2400 bezahlbare Wohnungen. Auch die im Januar neu eingerichtete Stabsstelle Wohnen im Rathaus geht nicht davon aus, dass die Wohnungssuche leichter wird – im Gegenteil: In den kommenden zehn Jahren müssten alleine 1680 Wohnungen neu gebaut werden, um den demografischen Zuwachs und die Tatsache auszugleichen, dass immer weniger Menschen in einem Haushalt lebten, heißt es in deren Strategiepapier. Deshalb will die Stadt künftig eine aktivere Rolle im Wohnungsbau spielen.