Esslinger Wohnführerschein: Chance für chancenlose Wohnungssuchende

1 Absolventen des Wohnführerscheins: Ali Alizihi (links) und Lamin Jammeh mit der Sozialarbeiterin Nina Fröhlking. Foto: Markus Brändli

Mit dem Wohnführerschein bieten Caritas und Stiftung Hoffnungsträger ein Kompetenztraining an für Menschen, die sich auf dem Mietmarkt schwer tun.











Entmutigen lässt sich Lamin Jammeh nicht. Obwohl es nicht ermutigend ist, was er bisher bei der Wohnungssuche im Kreis Esslingen erlebt hat. „Oft bekomme ich nicht mal eine Einladung zur Besichtigung. Manchmal bekomme ich eine“, sagt der aus Gambia stammende 28-Jährige. Geklappt mit einer Wohnung hat es bisher noch nie. Auch wenn manche Vermieter ihm zunächst Hoffnung machten. „Wenn ich dann nachfragte, hieß es, die Wohnung sei doch schon weg.“ Aber er sucht unverzagt weiter, sichtet Immobilienplattformen, schreibt Bewerbungen. Zurzeit ist er in Oberboihingen untergebracht. In Kirchheim hat er eine feste Arbeitsstelle. Er spricht gut Deutsch.