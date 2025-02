Esslinger West-Ost-Gesellschaft: Brücken bauen in schwierigen Zeiten

1 Karin Roth (links) und Jutta Fahrion machen sich mit ihren Freunden in der West-Ost-Gesellschaft für gute Kontakte stark. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger West-Ost-Gesellschaft möchte den Blick für die Länder Osteuropas und die Menschen in den Partnerstädten schärfen und die Demokratie stärken. Die Vorsitzende Jutta Fahrion und ihre Stellvertreterin Karin Roth bringen neuen Schwung in die Arbeit.











Die politische Statik in Europa hat sich verändert. Vieles von dem, was lange Zeit gesetzt schien, ist nicht mehr selbstverständlich, Russlands Überfall auf die Ukraine hat neue Gräben aufgerissen, die Demokratie muss sich in vielen Ländern gegen mannigfache Anfeindungen behaupten. Umso wichtiger sind in solchen Zeiten Kontakte, die über Ländergrenzen hinweg geknüpft und gepflegt werden. Die Esslinger West-Ost-Gesellschaft (WOG) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Brücken Richtung Osteuropa zu bauen. Zahlreiche Freundschaften sind seit 2001 entstanden, viele bewähren sich auch in schwierigen Zeiten. Mit Jutta Fahrion und Karin Roth stehen nun zwei Frauen an der Spitze des Vereins, die der Arbeit der WOG neuen Schwung verleihen.