Esslinger Weinwirtschaft im Umbruch: Weil Alkohol für viele nicht mehr cool ist

Randalierer in Esslingen Polizei muss zwei Männer entwaffnen und in die Psychiatrie bringen

In Oberesslingen wird am Dienstag das Personal eines Imbisses mit einem Messer bedroht und in der Hauptstraße in Esslingen-Zell randaliert am selben Tag ein psychisch auffälliger Mann – die Polizisten mussten Pfefferspray und einen Polizeihund einsetzen.