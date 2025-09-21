Esslinger Weinlese: Klimawandel zwingt zu Traubenernte im Rekordtempo
1
Schön, aber anstrengend: Maximilian Kusterer bei der Lese, die in diesem Jahr besonders schnell über Hänge und Steillagen geht. Foto: Roberto Bulgrin

Früher und schneller: Die Weinlese biegt zu einer Zeit in die Zielgerade, zu der sie sonst erst beginnt. Wengerter Maximilian Kusterer erwartet gute Qualität und mittlere Menge.

Irgendwas hat den Kalender durcheinander gebracht. Irgendwas? „Der Klimawandel lässt grüßen“, sagt Maximilian Kusterer, Juniorchef des gleichnamigen Esslinger Weinguts. Woran er den klimawandelnden Gruß merkt? „Dieses Jahr findet die Lese in Esslingen so früh statt wie noch nie.“ Ende August ging’s schon in die vollen Rebstöcke. Noch vor zehn Jahren kam die Weinlese erst Anfang Oktober auf Hochtouren. Nur frühe Sorten wie Chardonnay, Spätburgunder oder Dornfelder wurden Mitte bis Ende September geerntet.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.