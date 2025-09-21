Esslinger Weinlese: Klimawandel zwingt zu Traubenernte im Rekordtempo

Früher und schneller: Die Weinlese biegt zu einer Zeit in die Zielgerade, zu der sie sonst erst beginnt. Wengerter Maximilian Kusterer erwartet gute Qualität und mittlere Menge.
Irgendwas hat den Kalender durcheinander gebracht. Irgendwas? „Der Klimawandel lässt grüßen“, sagt Maximilian Kusterer, Juniorchef des gleichnamigen Esslinger Weinguts. Woran er den klimawandelnden Gruß merkt? „Dieses Jahr findet die Lese in Esslingen so früh statt wie noch nie.“ Ende August ging’s schon in die vollen Rebstöcke. Noch vor zehn Jahren kam die Weinlese erst Anfang Oktober auf Hochtouren. Nur frühe Sorten wie Chardonnay, Spätburgunder oder Dornfelder wurden Mitte bis Ende September geerntet.