Esslinger Wein: Traubenauslese in Esslingens bekanntester Lage

1 Die drei Esslinger Burgwengerter Jochen Clauß, Achim Jahn und Jochen Kenner (von links) verpassen dem Burgwein 2025 mit dem letzten Schnitt den letzten Schliff. Foto: Roberto Bulgrin

So erhöhen drei Esslinger Wengerter die Qualität des Weins in der Lage direkt unter der Burg. Aber wie er am Ende wird, wissen auch sie noch nicht genau.











Im Angesicht einer ehemaligen Befestigungsanlage ist schon mal ein martialischer Vergleich zulässig: Achim Jahn, Jochen Clauß und Jochen Kenner sind die drei Musketiere der Esslinger Burg. Wobei ihnen der Muskateller näher steht als die Muskete, auch wenn sie die Rebsorte so wenig anbauen, wie sie aus dem Schießrohr ballern. Aber das Wengerter-Trio bewirtschaftet mit dem Burgweinberg die Esslinger Renommierlage: sichtbar von allen Seiten, gekrönt mit Hochwacht, Seilergang und Dickem Turm, Postkarten-Vedute und Wahrzeichen der alten Reichstadt als Metropole des Wein.