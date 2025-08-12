Esslinger Wein: Traubenauslese in Esslingens bekanntester Lage
1
Die drei Esslinger Burgwengerter Jochen Clauß, Achim Jahn und Jochen Kenner (von links) verpassen dem Burgwein 2025 mit dem letzten Schnitt den letzten Schliff. Foto: Roberto Bulgrin

So erhöhen drei Esslinger Wengerter die Qualität des Weins in der Lage direkt unter der Burg. Aber wie er am Ende wird, wissen auch sie noch nicht genau.

Im Angesicht einer ehemaligen Befestigungsanlage ist schon mal ein martialischer Vergleich zulässig: Achim Jahn, Jochen Clauß und Jochen Kenner sind die drei Musketiere der Esslinger Burg. Wobei ihnen der Muskateller näher steht als die Muskete, auch wenn sie die Rebsorte so wenig anbauen, wie sie aus dem Schießrohr ballern. Aber das Wengerter-Trio bewirtschaftet mit dem Burgweinberg die Esslinger Renommierlage: sichtbar von allen Seiten, gekrönt mit Hochwacht, Seilergang und Dickem Turm, Postkarten-Vedute und Wahrzeichen der alten Reichstadt als Metropole des Wein.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.