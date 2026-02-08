Esslinger Wein-Tasting: Edle Tropfen und Club-Vibes im Salemer Pfleghof

1 Mehr als 20 Betriebe kommen zur Weinverkostung in Esslingen. Foto: Veranstalter

Esslinger Wein-Tasting im Salemer Pfleghof: Über 150 Weine aus sechs deutschen Regionen, Club-Vibes und eine Aftershow-Party versprechen die Veranstalter für Anfang Mai.











Hier kommen Winzer, Wein, Gäste und Club-Atmosphäre zusammen: Das Esslinger Wein-Tasting findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt. Für Samstag und Sonntag, 2./3. Mai, ist die Veranstaltung im denkmalgeschützten Salemer Pfleghof (Untere Beutau) angekündigt.

Der Fokus liegt auf deutschen Weinen. In diesem Jahr sind laut Veranstalter sechs der insgesamt 13 offiziellen deutschen Weinregionen in Esslingen vertreten. Mehr als 20 Betriebe aus Württemberg, Baden, der Pfalz, Rheinhessen, der Nahe und von der Mosel seien diesmal beim Event vertreten. Das Angebot richte sich an ein breites Publikum, sowohl Einsteiger als auch erfahrene Weinliebhaber sollen ihren Zugang finden. Verkostet werden unter anderem Riesling, Sauvignon Blanc, Grauburgunder und Spätburgunder, ergänzt durch Winzersekte sowie alkoholfreie Alternativen.

150 Weine, Musik und Party: Esslinger Event lockt Besucher

Beim Wein-Tasting gibt es neben der Verkostung auch stimmige Musik und eine Aftershow-Party. Foto: Veranstalter

Mit einem Ticket können 150 Weine und Sekte verkostet werden. Dazu gibt es Essen, stimmige Musik und einen Outdoor-Bereich. Am Samstagabend folgt eine Aftershow-Party mit den „Tune Brothers“.

Die Verkostung ist am Samstag von 16 bis 22 Uhr, die Party schließt sich daran an. Am Sonntag ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Nach Angaben der Veranstalter Markus Hägele und Enzo Messinese, die mit dem neuen Format der klassischen Verkostung einen zeitgemäßen Rahmen geben möchten, waren die Veranstaltungen in den Vorjahren ausverkauft. Bereits jetzt ist ein Ticketkauf online möglich.

Weitere Infos gibt es online unter www.weinloungeesslingen.de