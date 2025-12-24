Esslinger Weihnachtstradition: Volle Innenstadt beim Heiligen Vormittag 2025 – „Es ist eben einfach nett“

18 Vor der Fachwerkkulisse mit einem Glas Sekt auf Weihnachten anstoßen: der Heilige Vormittag in Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Viel Trubel in Esslingen am 24. Dezember: Der Heilige Vormittag hat wieder Tausende in die Innenstadt gelockt.











Kaum passierbar war der Esslinger Marktplatz an diesem 24. Dezember um die Mittagszeit: Auch in diesem Jahr sind wieder Tausende in die Innenstadt geströmt zum „Heiligen Vormittag“. Die lokale Esslinger Tradition bringt vor allem Freunde und Bekannte zusammen, die vor dem ruhigeren Teil Weihnachtsfests mit der Familie ausgelassen feiern.

Bis zum frühen Nachmittag haben Menschen ganz unterschiedlichen Alters, teilweise mit Nikolausmützen oder anderem weihnachtlichen Kopfschmuck bekleidet, mit einem Glas Sekt und anderen Getränken angestoßen und mitgebrachte oder vor Ort gekaufte Snacks genossen. Bei Musik und einsetzendem leichten Schneefall herrschte ausgelassene Stimmung in der Innenstadt.

Heiliger Vormittag in Esslingen: Es geht um gemeinsame Zeit, nicht nur um Alkohol

Ob es nicht unpassend sei, das christliche Fest so wenig besinnlich zu beginnen? Nein, sagen die meisten Feiernden. Schließlich gehe es ja nicht nur ums Alkohol trinken, sondern um gemeinsame Zeit mit geliebten Menschen. Unter den Befragten sind Freunde, die sich über viele Monate nicht gesehen haben und an Weihnachten in die Heimat zurückkehren. Oder auch Bekannte von weit weg, die zum ersten Mal beim Heiligen Vormittag sind. Und man treffe einfach auch zufällig so viele Leute, die man teilweise schon Jahre nicht mehr gesehen habe, sagt eine Befragte – es sei eben einfach nett.

Wie in den Vorjahren hat es die meisten Menschen an den Marktplatz gezogen, wo unter anderem die Sektkellerei Kessler, die Bar Mehl’s Old Fashioned sowie die Weingärtner Teamwerk Getränke ausgeschenkt haben. Vor dem Rathaus haben sich auf Initiative der Tanzschule Tanz ES wieder Salsa- und Bachatatänzer getroffen. Ein weiterer kleinerer Hotspot war in der Heugasse zwischen den Bars Ad Astra und Kristall. Wer es etwas ruhiger und weniger gedrängt mochte, hat sich beispielsweise in den Lokalen im Maillepark, auf der Inneren Brücke oder am Roßmarkt getroffen.