Esslinger Weihnachtsmarkt ist Favorit von Times & Co.

Auch eine leichte Schneeschicht kann es auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt geben.

Jahr um Jahr zeigt sich, dass Esslingen national wie international Anerkennung für seinen schönen Weihnachts- und Mittelaltermarkt bekommt. Zum wiederholten Mal hat die britische Times auch 2025 den Esslinger Weihnachtsmarkt in die Liste der 29 besten Weihnachtsmärkte Europas aufgenommen – neben Städten wie Brüssel, Wien und Prag. Besonders hebt die Tageszeitung die von Fachwerkhäusern gesäumten Straßen hervor, es sei „die perfekte Kulisse für einen Weihnachtsmarkt“.

In der Stadt erleben Besucherinnen und Besucher laut Times „verkleidete Einheimische, Stelzenläufer und Feuerschlucker.“ Die Stadt sei klein, damit gut zu Fuß erfahrbar, und habe großartige Restaurants mit passendem Nachtleben. National steigt der Varta-Führer in das Lob ein. Nach eigenen Angaben ist er einer der „wenigen unabhängigen Hotel- und Restaurantführern“ in Deutschland.

Empfehlungen für den Esslinger Weihnachtsmarkt

„Aufgrund seines unvergleichlichen Erlebniswertes und dem hohen Qualitätsniveau zählt der Esslinger Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt mittlerweile zu den Top 10 der attraktivsten Weihnachtsmärkte Deutschlands“, heißt es in dem Führer. Demnach empfange man in Esslingen Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland, der Schweiz, Italien, Spanien, Frankreich oder sogar Übersee. „Aufgrund seiner Einzigartigkeit verzeichnet er jährlich über eine Million Besucher.“

Auch Blogger empfehlen Esslingens Weihnachtsmarkt auf ihren Seiten. So schreibt etwa die Kanadierin Tanya Turner, die auf ihrer Internetseite „The T Word on Travel“ Reisetipps gibt, im Sommer dieses Jahres: „Von all den Weihnachtsmärkten, die wir in Europa im vergangenen Jahr besucht haben – mehr als 20 insgesamt – hat mich Esslingen am meisten begeistert.“ Als Geschichtsliebhaberin habe es sich absolut surreal angefühlt, den Mittelaltermarkt zu betreten.

Esslingens Mittelaltermarkt hat ein ganz besonderes Flair. Foto: Roberto Bulgrin

Esslingens Weihnachtsmarkt auf Tripadvisor

Es verwundert also wenig, dass der Esslinger Weihnachtsmarkt auf der bekannten Reiseratgeber-Plattform „Tripadvisor“ Top-Bewertungen erhält. Bei 343 Bewertungen gibt es von fünf möglichen Punkten 4,7. Damit liegt er leicht vor dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt. In einer Bewertung aus dem vergangenen Jahr von einem Nutzer aus der Schweiz heißt es: „Für uns der schönste Weihnachtsmarkt. Unbedingt besuchen. Viel Abwechslung bei den Ständen, gutes Essen auf dem Mittelaltermarkt. Ein Sinnes und Gaumengenuss durch und durch.“

Das digitale Reisemagazin „Reisereporter“ steigt ebenfalls in die Lobpreisungen ein. 3000 Weihnachtsmärkte gebe es insgesamt in Deutschland, Esslingen zähle zu den schönsten: „Die Kulisse der Altstadt mit ihren mittelalterlichen Fachwerkhäusern ist für diesen besonderen Weihnachtsmarkt ideal!“ Werbung für Esslingens Weihnachtsmarkt kommt auch von der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg. In englischer Sprache zählt sie auf ihrer Seite acht besondere Weihnachtsmärkte im Land auf. Nach Breitenau im Schwarzwald kommt Esslingen. Echte Feuerstellen, kleine Bühnen und das öffentliche Bad im hölzernen Zuber nennt die Tourismus Marketing GmbH als Highlights. Es gibt also viele Gründe, sich auf die Weihnachtszeit zu freuen.