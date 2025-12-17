Esslinger Weihnachtsmarkt: Hunderte Besucher beim Fackelumzug zur Burg erwartet

1 Beim traditionellen Fackelumzug auf die Esslinger Burg wird mit dem Feuer gespielt – im wahrsten Sinne des Wortes. Foto: Pressefoto Horst Rudel

Esslingen erstrahlt im Fackelschein: Der Mittelaltermarkt lockt mit einem spektakulären Umzug zur Burg. Was Besucherinnen und Besucher dort erwartet.











In Esslingen wird am kommenden Donnerstag, 18.12., mal wieder die Nacht zum Tag. Beim alljährlichen Fackelumzug auf die Burg werden laut der Esslingen Markt und Event GmbH (EME) hunderte Gäste erwartet. Der Umzug ist ein Highlight des Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarktes. Seit 2006 findet er um die Zeit der Wintersonnenwende statt.

Ab 20 Uhr können an der Bühne am Rathausplatz Fackeln für je zwei Euro gekauft werden. Um 20.30 Uhr machen sich Besucherinnen und Besucher, sowie das Marktvolk über die Burgsteige auf den Weg zum inneren Hof der Esslinger Burg.

Dort wurde Stunden vorher ein großer Holzstoß errichtet, nach Ankunft der Fackelträgerinnen und -träger wird er angezündet. Anschließend wird unter der musikalischen Begleitung der 12-köpfigen Gruppe Saboi aus Südfrankreich gefeiert. Begleitet wird der Trubel von einer Feuershow und Feuertänzern. Der Weihnachtsmarkt dauert dieses Jahr noch bis einschließlich Montag, 22. Dezember.