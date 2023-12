Esslinger Weihnachtsmarkt: Hartes Geschäft hinter leuchtenden Buden

1 Ein Stand auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt ist wegen Personalmangels temporär geschlossen – das gab es noch nie. Foto: Roberto Bulgrin

Die gemütliche Kulisse des Esslinger Weihnachtsmarkts kann darüber hinwegtäuschen, dass die Branche gebeutelt ist. Corona-Folgen, Inflation und Personalmangel machen den Marktleuten zu schaffen – und auch die Stadt muss schauen, wie sie ihre Kosten deckt.











Leuchtende Buden, bunte Auslagen, duftende Köstlichkeiten: Mit seinem heimeligen Ambiente lockt der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt jedes Jahr rund eine Million Menschen in die Altstadt. Doch so entspannt und fröhlich es zwischen den weihnachtlichen Hütten auch zugeht, so hart ist das Geschäft hinter den Kulissen. Die Folgen der Corona-Pandemie, Inflation und Personalmangel setzen der Veranstaltungsbranche zu – und auch die Stadt mit ihrer Marktgesellschaft als Veranstalterin erwirtschaftet nicht mehr die Deckungsbeiträge, die sie vor der Pandemie erzielte.