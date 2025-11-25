Esslinger Weihnachtsmarkt: Die feierliche Eröffnung jetzt im Livestream

14 Esslingens Mittelalter- und Weihnachtsmarkt überzeugt mit historischem Ambiente. Foto: Roberto Bulgrin

Unsere Redaktion zeigt die Eröffnung des Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkts im Livestream. Anschließend nehmen wir Sie mit auf einen Umzug über den Markt.











Esslingens international bekannter Mittelalter- und Weihnachtsmarkt wird eröffnet. Unsere Redaktion begleitet den Start am 25.11. November im Stream. Ab 17 Uhr soll die Zeremonie beginnen, bereits um 16 Uhr war Verkaufsstart für die Stände auf dem Markt. Nach der offiziellen Eröffnung gibt es einen Umzug mit den Künstlerinnen und Künstlern über den Mittelalter- und Weihnachtsmarkt.

Der Markt hat von Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 20.30 Uhr sowie Freitag und Samstag von 11 bis 21.30 Uhr geöffnet. Schluss ist am 22. Dezember um 20.30 Uhr. National wie international hat Esslingens Mittelalter- und Weihnachtsmarkt schon im Vorhinein Top-Bewertung bekommen. In diesem Artikel geben wir Ihnen eine Übersicht über die Lobpreisungen.

Und auch in diesem Jahr lockt der Markt mit neuen Ständen und einem bunten Programm. Was die Besucherinnen und Besucher erwartet, erfahren Sie in diesem Artikel.