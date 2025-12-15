Esslinger Weihnachtsmarkt: Das zähe Warten auf einen Gepäckbus geht weiter

Das zähe Warten auf einen Gepäckbus geht weiter

Wer beim Bummel durch die Esslinger City groß eingekauft hat, weiß oft nicht, wohin mit den Tüten. Anderswo gibt es bereits Aufbewahrungsmöglichkeiten, in Esslingen noch nicht.











Wer in der Vorweihnachtszeit in Esslingen einkauft, kennt das Problem: Man ist schon schwer bepackt, obwohl der Einkaufsbummel noch gar nicht vorbei ist. Wer mit dem Auto angereist ist, muss zwischendurch quer durch die Stadt ins Parkhaus, um die ersten Einkäufe im Auto zu deponieren. Wer umweltbewusst ist oder die horrenden Parkgebühren scheut und öffentliche Verkehrsmittel nutzt, hat ein Problem: Wohin mit den Einkaufstüten? Andere Städte haben dafür eine simple Lösung. Sie parken mitten in der City einen Linienbus, der zur Gepäckaufbewahrung umfunktioniert wird. Das hat die CDU-Ratsfraktion im Januar auch für Esslingen beantragt. Die Stadt wollte im dritten Quartal 2025 Farbe bekennen, doch bis heute gibt es keine Lösung.