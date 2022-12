1 Die Polizei nahm die Frau in Gewahrsam. (Symbolbild) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Am Donnerstagnachmittag ist auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt eine betrunkene 39-Jährige negativ aufgefallen. Sie pöbelte gegen Passanten und griff einen Mann an.















Eine stark betrunkene Frau hat am Donnerstagnachmittag auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt in der Innenstadt randaliert. Sie pöbelte Passanten an und verhielt sich aggressiv. Als sie von einem Stadtmitarbeiter angesprochen wurde, schlug und trat sie offenbar nach diesem.

Vor einem Einkaufszentrum wurde die 39-Jährige von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Sie sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen.