1 Pfarrer Markus Scheifele zeigt in seiner Weihnachtspredigt in St. Albertus Magnus Bezüge zwischen der Gegenwart und der Zeit von Christi Geburt. Foto: Roberto Bulgrin

Weihnachtspredigten sind nicht nur für die Gläubigen, sondern auch für Pfarrerinnen und Pfarrer stets etwas Besonderes. Noch etwas schwieriger ist es, in Zeiten von Corona die richtigen Worte zu finden. Die EZ hat Geistliche in Esslingen befragt, worüber sie in ihren Weihnachtspredigten sprechen werden.

Esslingen - Für viele gehört der Besuch des Weihnachtsgottesdienstes zum frohen Fest so selbstverständlich wie Christbaum und Weihnachtsliedersingen. Doch in diesem Jahr stehen Weihnachten und damit auch die Gottesdienste unter besonderen Vorzeichen. Für Pfarrerinnen und Pfarrer ist es nicht leicht, am Ende eines Jahres wie diesem passende Worte zu finden. Unsere Zeitung hat sich bei Esslinger Pfarrern umgehört, was sie den Gläubigen diesmal in ihren Weihnachtspredigten mit auf den Weg geben wollen.