Esslinger Wahrzeichen: So schreitet die Sanierung des Dicken Turms voran

Die Sanierung des Dicken Turms ist schon weit vorangeschritten. Nun möchte die Stadt den malerischen Turmsaal angehen. Foto: Roberto Bulgrin

Der Dicke Turm ist für viele Esslinger ein Herzensanliegen. Umso mehr wurde bedauert, dass 2011 dort die Lichter ausgingen. Inzwischen ist die Stadt mit der Sanierung gut vorangekommen. Dazu haben Burgverein und Turmwächter wesentlich beigetragen.











Kaum ein historisches Gebäude liegt den Esslingerinnen und Esslingern so am Herzen wie der Dicke Turm, mit dem viele ganz persönliche Erinnerungen verbinden. Jahrzehntelang empfahl sich die dortige Gastronomie als Ort für besondere Gelegenheiten, doch 2011 strichen die damaligen Betreiber die Segel, weil sich die unerlässliche Sanierung nicht mehr gerechnet hätte. Und im Rathaus war man sicher, dass die Lichter so rasch nicht wieder angeknipst werden würden. Doch viele Bürgerinnen und Bürger kämpften für das Esslinger Wahrzeichen. Mittlerweile sind zwei Sanierungsabschnitte fertig, der dritte wird nun angepackt. Großzügige Zuwendungen des Burgvereins und des Turmwächter-Vereins erleichtern der Stadt den nächsten Schritt. Ende 2025 sollen der Turmsaal in neuem Glanz erstrahlen.