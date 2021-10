Fußball-Bezirksliga Zwei Last-Minute-Siege und ein heißer Trainerkandidat

Bei der Spvgg Möhringen soll der neue Coach in dieser Woche feststehen. Der mutmaßliche Favorit war am Sonntag unter den Zuschauern. Zwei andere Filderteams freuen sich über späte Siegtreffer – und in Musberg hadert man trotz eines „Traumtors“.