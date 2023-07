1 Laut Gesetzeslage ein Auslaufmodell: die Gasheizung. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Das umstrittene Heizungsgesetz wird an die Kommunale Wärmeplanung gekoppelt, die in Baden-Württemberg in ihren Grundzügen bis Ende 2023 abgeschlossen sein muss. Eine Info-Veranstaltung in Esslingen zeigte, welches Irritationspotenzial darin steckt.















Könnte man die Erhitzung der Gemüter durch das sogenannte Heizungsgesetz in Wärmeenergie umsetzen, wäre das Gesetz wahrscheinlich überflüssig. Das zeigte sich auch bei einer Informationsveranstaltung der Stadt Esslingen. Doch trotz merklicher Irritation haben die Bürgerinnen und Bürger im Alten Rathaus nicht einfach nur ihr Mütchen an bundespolitischen Kommunikationspleiten und Vermittlungspannen gekühlt. Im voll besetzten Saal wurde erfreulich sachlich und kompetent, aber hart in der Sache nachgefragt.