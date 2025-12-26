Der Esslinger Platz bei der Stadtkirche wird für das Stadtjubiläum 2027 aufgehübscht. Doch der Begriff „Marktplatz“ ist falsch, meint der Bauforscher Markus Numberger.
Marktplatz. Warum eigentlich nicht? Vielleicht weil die Fläche bei der Stadtkirche St. Dionys und der schicken Fachwerkhauszeile in Esslingen früher nie wirklich als Marktplatz gedient hat. Heute werden auf dem Areal zwar der Wochenmarkt oder der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt. Doch in der Vergangenheit wurde der Platz für ganz andere Zwecke genutzt.