1 In den vergangenen Monaten musste man oft lange auf Leistungen des Bürgeramts warten. Mit zunehmender Digitalisierung hofft die Stadt, Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadt will nach und nach immer mehr Angebote des Bürgerservice online zur Verfügung stellen. Nach eigenen Angaben ist sie bei dem Thema inzwischen landesweit führend – und hofft, damit auch die Bugwelle an unbearbeiteten Anträgen schneller abarbeiten zu können.















Link kopiert

Esslingen - Vor Kurzem hieß es noch, man sei in Esslingen hintendran, was die Digitalisierung des Bürgerservices angeht. Doch inzwischen hat man offensichtlich aufgeholt: In der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses erklärte die Verwaltung, man gehöre bei dem Thema inzwischen zu den Spitzenreitern im Land. Das kam bei den Stadträten gut an, wenngleich manche sich ob des raschen Wandels verwundert die Augen rieben. Die Stadt solle aber weiter Tempo machen bei dem Thema, so der Tenor – auch, damit die zuletzt teils monatelangen Wartezeiten beim Bürgerservice der Vergangenheit angehören.