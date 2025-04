Esslinger Verlagsleiter: „Es war immer mein Traumjob“

1 Auch die Organisation von Fortbildungskursen, Chortagen (Foto) oder Online-Seminaren gehört zum Portfolio des Esslinger Helbling-Verlags. Foto: Gaby Weiß

Nach mehr als 20 Jahren, in denen er den Esslinger Helbling-Verlag zum Marktführer in der schulischen Musikpädagogik aufgebaut hat, übergibt Gründungs-Verlagsleiter Alwin Wollinger den Taktstock an zwei Nachfolgerinnen.











Zu Beginn seiner beruflichen Tätigkeit als Schulbuchredakteur hat Alwin Wollinger noch völlig ohne PC gearbeitet, und in den Schulen wurde noch mit Kassette und LP unterrichtet. Seither hat er die Medienentwicklung von der ersten E-Mail über CD, DVD und CD-ROM bis zur Streaming-App und Lernplattform begleitet. „Dass heute so gut wie jedes Musikstück jederzeit an jedem Ort verfügbar ist, ist eine tolle Chance für die Musikvermittlung. Musik ist Teil des Alltagslebens vieler Menschen, ob sie nur hören oder selbst kreativ musizieren“, freut sich der 62-Jährige. Nach über zwei Jahrzehnten als Leiter des Esslinger Helbling-Verlags, in denen er mit seinem Team rund 750 unterschiedlichste Veröffentlichungen – Schul- und Liederbücher, Lehrwerke, Zeitschriften, Unterrichtsmedien und Notensammlungen – und eine Vielzahl an Workshops und Kursen auf den Weg gebracht hat, verlässt Alwin Wollinger den Verlag und wird nach einem Sabbatical Ende 2026 in den Ruhestand gehen.