1 Anwohner stark befahrener Straßen wie am Altstadtring können von Temporeduzierungen profitieren. Foto: Roberto Bulgrin

Anwohner einiger Straßenzüge in Esslingen sind besonders stark vom Verkehrslärm geplagt. Mit einem Lärmaktionsplan will die Stadt Abhilfe schaffen – vor allem dort, wo sie durch gesundheitsgefährdende Lärmpegel zum Handeln gezwungen ist. Ende Mai soll eine Entscheidung über diverse Maßnahmen fallen.

Esslingen - Für viele Anwohner ist es ein Grund zur Freude, so mancher Autofahrer könnte die Nase rümpfen: Die Stadt Esslingen möchte die nächsten Maßnahmen zur Geschwindigkeits-Reduzierung anpacken, weil weniger Tempo auch weniger Lärmbelästigung für die Anlieger besonders stark befahrener Straßenabschnitte bedeutet. Im Ausschuss für Technik und Umwelt haben Ordnungsamts-Chef Gerhard Gorzellik und Stadtplanungsamts-Chef Wolfgang Ratzer jüngst ihre Überlegungen vorgestellt. Die endgültige Entscheidung soll dann Ende Mai fallen, weil die Freien Wähler noch weiteren Informationsbedarf anmeldeten. Doch der Kurs der Verwaltung ist klar: Durch gezielte Tempo-20- und Tempo-30-Regelungen in einzelnen Straßenabschnitten soll der Kampf gegen den Verkehrslärm forciert werden. In manchen Bereichen hat die Kommune angesichts klarer gesetzlicher Regelungen gar keine andere Wahl, als aktiv zu werden, um Anwohner vor gesundheitsgefährdenden Lärmbelastungen zu schützen.