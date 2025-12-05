Esslinger Vereinsleben: Gelungener Generationenwechsel bei den Feuerwehroldies
1
Robert Keller (links) weiß den Vorsitz der Feuerwehroldtimerfreunde bei seinem Enkel Niels Keller in den allerbesten Händen. Foto: Roberto Bulgrin

19 Jahre lang hat Robert Keller die Feuerwehroldtimerfreunde Esslingen geführt. Sein Lebenswerk bleibt in bewährten Händen: Nachfolger ist sein Enkel Niels Keller.

Wenn ein Verein nach langen und erfolgreichen Jahren vor einem Generationenwechsel steht, ist das oft eine Herausforderung, weil geeignete Nachfolger nicht unbedingt Schlange stehen. Die Feuerwehroldtimerfreunde Esslingen und ihr Vorsitzender Robert Keller haben rechtzeitig vorgesorgt. Sein Nachfolger Niels Keller ist der Enkel des bisherigen Vereinschefs und engagiert sich seit Jahren bei den Feuerwehroldtimerfreunden. Er steht nicht nur für Kontinuität, sondern hat es geschafft, auch junge Mitstreiter zu gewinnen. Sein Großvater darf sich freuen, dass seine Arbeit in den besten Händen ist.

