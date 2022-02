1 Miteinander verbundene Sechsecke als Zeichen der Zusammengehörigkeit: Das Logo des Esslinger Bergs ist für Ralf Morsch von „Wir vom Berg“ Programm. Foto: Roberto Bulgrin

Veranstaltungen müssen abgesagt werden. Organisation versinkt im Covid-19-Regelsumpf. Planungen wirft die Pandemie über den Haufen. Der Esslinger Förderverein „Wir vom Berg“ möchte das Beste daraus machen















Esslingen - Der Berg darf in keine Talsohle geraten. Darum möchte der Förderverein „Wir vom Berg“ die Esslinger Stadtteile Hegensberg, Kimmichsweiler, Liebersbronn und Oberhof immer obenauf halten. Was in Pandemiezeiten gar nicht so einfach ist. Von ehrenamtlicher Stadtteilarbeit unter Coronavorzeichen kann der Vereinsvorsitzende Ralf Morsch ein Lied singen. Aber ein Klagelied wird er nicht anstimmen. Das Virus, meint er, sei übel genug: „Wir müssen das Beste daraus machen.“