1 Martin Auerbach und Hermine Perzlmeier lesen in der Maille aus Bertolt Brechts „Mutter Courage“. Foto: oh

Das Entsetzen über den russischen Angriff auf die Ukraine und die Sorge um die Menschen vor Ort sind hierzulande groß. Viele wollen den Betroffenen helfen. Die Esslinger Kulturszene beweist mit zahlreichen Aktionen ihre Solidarität.















Quer durch die Republik zeigen viele ihre Solidarität mit der Ukraine und den vom Krieg Betroffenen. Eine Welle der Hilfsbereitschaft ist entstanden, und alle suchen nach Möglichkeiten, wie sie etwas für die Menschen in der Ukraine und für die Kriegsflüchtlinge tun können. Die Esslinger Kulturszene hat sich auf unterschiedliche Weise für die Ukraine-Hilfe engagiert, an weiteren Ideen fehlt es nicht. Vergangene Woche haben die Macherinnen und Macher des Podium-Festivals gemeinsam mit dem Jugend- und Kulturzentrum Komma und dem Kulturzentrum Dieselstraße zum Benefizkonzert in die Esslinger Stadtkirche eingeladen, kommenden Samstag treten Musikerinnen und Musiker im Neckar Forum für die Ukraine-Hilfe auf. Und auch sonst zeigen Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffende in Esslingen Kreativität, um ihre Solidarität zu beweisen.