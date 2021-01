Die Begeisterung für den Matrosen-Song „The Wellerman“ geht am Tsingtau-Chor nicht spurlos vorbei. Auch die Esslinger Marinekameradschaft leidet unter der Corona-Isolation.

Esslingen - Ein gut 200 Jahre altes Seemannslied ist in Corona-Zeiten zum Internet-Phänomen geworden. Nathan Evans, ein junger schottischer Postbote mit einem Faible für Shantys, sang eines Morgens im Dezember nach seiner Schicht „Soon May The Wellerman Come“ ein und stellte das Video ins Internet – nicht ahnend, dass er damit eine Welle der Begeisterung auslösen würde. Mittlerweile zählt das Lied zu den meistgespielten Songs in den sozialen Netzwerken, Hunderte Duett-Variationen auch prominenter Sänger finden sich im Netz, immer mehr Menschen singen unter dem Hashtag #seashanty Seemannslieder, und Nathan Evans hat jüngst bei einer renommierten Plattenfirma sogar einen Vertrag für eine Dance-Version unterschrieben. Dieser unverhoffte Erfolg wird in Esslingen besonders aufmerksam beobachtet – bei Sängern im Shanty-Chor der Marinekameradschaft Tsingtau.